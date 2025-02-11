Паляев Григорий Сергеев
мужской, родился 1729, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1817, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Паляева (Паляев) Анна ФоминаОколо 1746 г.р.
Дети
(Паляева) Марфа ГригорьеваМежду 1760 и 1771 г.р.
Паляев Моисей Григорьев1763 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1771
Дочь: (Паляева) Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина
Бракосочетание
До 1762
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Паляева) Марья Григорьева
Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784
Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Паляева) Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина
Смерть
1817