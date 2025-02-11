Паляев Григорий Сергеев 1729 — найти родственников по фамилии на Familio

Паляев Григорий Сергеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1729, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1817, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Паляева (Паляев) Анна ФоминаОколо 1746 г.р.
Дети
(Паляева) Марфа ГригорьеваМежду 1760 и 1771 г.р.
Паляев Моисей Григорьев1763 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Между 1760 и 1771

Дочь: (Паляева) Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина

Бракосочетание
До 1762

Жена: Паляева (Паляев) Анна Фомина

Рождение ребёнка
1763

Сын: Паляев Моисей Григорьев

Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1768

Сын: Паляев Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Паляева) Марья Григорьева

Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина

Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784

Сын: Паляев Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Паляева) Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Паляева (Паляев) Анна Фомина

Смерть
1817
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.