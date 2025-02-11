Dyck Peter Jacob
мужской, родился 24.09.1868, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 03.12.1949, Lulu Island, British Columbia, Canada
ОтецDyck Johann Abraham W.19.10.1845 г.р.
МатьDyck (Thiessen) Katharina G.02.01.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1868
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Иммиграция
1877
Canada
Смерть
03.12.1949
Lulu Island, British Columbia, Canada