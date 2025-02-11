Dyck Peter Jacob 24.09.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Dyck Peter Jacob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.09.1868, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 03.12.1949, Lulu Island, British Columbia, Canada

Отец
Dyck Johann Abraham W.19.10.1845 г.р.
Мать
Dyck (Thiessen) Katharina G.02.01.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1868

Отец: Dyck Johann Abraham W.

Мать: Dyck (Thiessen) Katharina G.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Иммиграция
1877
Canada

Смерть
03.12.1949
Lulu Island, British Columbia, Canada

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