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Харьков Дмитрий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Харьков Никита

Мать: Харькова Варвара Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Харькова) Екатерина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Харьков Яков

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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