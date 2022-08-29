Харьков Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Харьков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Харькова) Екатерина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1857
Сын: Харьков Яков
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно