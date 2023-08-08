Донсков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Донсков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Донскова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Донскова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Донскова Мария
Смерть
Неизвестно