Донсков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донсков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Донсков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Донскова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Донскова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Донскова Мария

Смерть
Неизвестно
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