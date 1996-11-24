Грисяк-Коганец Татьяна Владимировна 24.11.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грисяк-Коганец Татьяна Владимировна

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Место рождения

Широкий, город Райчихинск, Амурская область

Дата рождения

24.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грисяк Александр Константинович

Отец ребёнка: Грисяк Константин Алексеевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грисяк Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Грисяк Константин Алексеевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грисяк Константин Алексеевич

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