Грисяк-Коганец Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грисяк Александр Константинович
Отец ребёнка: Грисяк Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грисяк Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Грисяк Константин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно