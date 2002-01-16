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Соловьёв Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1946

Дата смерти

16.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1973

Сын: Соловьёв Игорь Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1977

Дочь: Полонская (Соловьёва) Светлана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.01.2002

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