Соловьёв Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1946
Дата смерти16.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1973
Сын: Соловьёв Игорь Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1977
Дочь: Полонская (Соловьёва) Светлана Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.01.2002