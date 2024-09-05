Салимова Гулзифа Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салих
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
23.09.1912
Сын: Салимов Мухаметгаскар Салигаскарович
Отец ребёнка: Салимов Салигаскар Салимгаскарович
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1927