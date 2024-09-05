Салимова Гулзифа Салиховна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Салимова Гулзифа Салиховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

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1912 г.р.
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Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салих

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимов Салигаскар Салимгаскарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимов Салигаскар Салимгаскарович

Новочикеево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимов Салигаскар Салимгаскарович

Новочикеево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1912

Сын: Салимов Мухаметгаскар Салигаскарович

Отец ребёнка: Салимов Салигаскар Салимгаскарович

Новочикеево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимов Салигаскар Салимгаскарович

Новочикеево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимов Салигаскар Салимгаскарович

Новочикеево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимов Салигаскар Салимгаскарович

Новочикеево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

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