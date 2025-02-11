Аксинья Егорова 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Егор Дмитриев1824 г.р.
Мать
Елена Никитина1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Егор Дмитриев

Мать: Елена Никитина

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.