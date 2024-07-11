Максаков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1925
Дата смерти22.08.1966
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1925
Отец: Максаков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максаков Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Мамонтова Валентина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максакова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Мамонтова Валентина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максаков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Мамонтова Валентина Никитична
Рождение ребёнка
09.10.1952
Мать ребёнка: Мамонтова Валентина Никитична
Луковка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
22.08.1966