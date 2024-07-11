Максаков Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксаков Михаил Григорьевич

Максаков Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1925

Дата смерти

22.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1925

Отец: Максаков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максаков Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Валентина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максакова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Мамонтова Валентина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максаков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Валентина Никитична

Рождение ребёнка
09.10.1952

Сын: Максаков Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Валентина Никитична

Луковка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
22.08.1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.