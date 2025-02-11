Зенин Семён Максимович 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенин Семён Максимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1780

умер 27.09.1860

Отец
Зенин МаксимНеизвестно г.р.
Супруги
Зенина Аксинья Ивановна1782 г.р.
Дети
Зенин Марк Семёнович1804 г.р.
Зенин Тимофей Семёнович1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Зенин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесных (Зенина) Домна Семёновна

Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Зенин Марк Семёнович

Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зенин Тимофей Семёнович

Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Зенин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Зенина) Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна

Смерть
27.09.1860

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