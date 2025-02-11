Зенин Семён Максимович
мужской, родился 1780
умер 27.09.1860
ОтецЗенин МаксимНеизвестно г.р.
Супруги
Зенина Аксинья Ивановна1782 г.р.
Дети
Зенин Марк Семёнович1804 г.р.
Зенин Тимофей Семёнович1807 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Зенин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесных (Зенина) Домна Семёновна
Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенина Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Зенин Марк Семёнович
Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Зенина) Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Зенина Аксинья Ивановна
Смерть
27.09.1860