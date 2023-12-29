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Селивонов Яков Косьмин

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

13.01.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908 ст.

Отец: Селивонов Косьма Андреевич

Мать: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова

Кривоносовка, Сумська область
Внесено изменение в дату рождение\\крещение на «13\\26». «Выд.-I-БП499328 16\\IX-80 г.» «Свидетельство выдано на гербовой бумаге №1512222 18\\VIII-36 г.»
Крещение
14.01.1908 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Награда
06.04.1985
Тип награды: Орден Отечественной войны I степени Кто наградил: министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно

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