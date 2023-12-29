Селивонов Яков Косьмин
Место рождения
Дата рождения13.01.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908 ст.
Внесено изменение в дату рождение\\крещение на «13\\26». «Выд.-I-БП499328 16\\IX-80 г.» «Свидетельство выдано на гербовой бумаге №1512222 18\\VIII-36 г.»
Крещение
14.01.1908 ст.
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Награда
06.04.1985
Тип награды: Орден Отечественной войны I степени Кто наградил: министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно