Трофимов Николай Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Елена
Смерть
Неизвестно