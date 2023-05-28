Трофимов Николай Эдуардович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимов Николай Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Эдуард

Мать: Трофимова (Соловьева) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Елена

Смерть
Неизвестно

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