Минникамал
Место рождения
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1888
Сын: Лутфулла Габдуллин
Отец ребёнка: Габдулла Зиганшин
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Магинур Габдулловна
Отец ребёнка: Габдулла Зиганшин
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Габдулла Зиганшин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габдулла Зиганшин
Место жительства
Неизвестно