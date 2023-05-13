Батрунов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1962
Рождение ребёнка
20.10.1979
Сын: Батрунов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Батрунова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.1983
Сын: Батрунов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Батрунова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1986
Дочь: Алексеенко Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Батрунова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1992
Мать ребёнка: Батрунова Людмила Николаевна