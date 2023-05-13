Батрунов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатрунов Сергей Васильевич

Батрунов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1962

Отец: Батрунов Василий Андреевич

Мать: Батруеова Раиса Никитична

Рождение ребёнка
20.10.1979

Сын: Батрунов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Батрунова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
07.02.1983

Сын: Батрунов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Батрунова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
24.02.1986

Дочь: Алексеенко Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Батрунова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1992

Сын: Батрунов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Батрунова Людмила Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close