Лепилова Анисья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1918
Сын: Лепилов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1918
Сын: Лепилов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович