Лепилова Анисья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепилова Анисья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович

Рождение ребёнка
22.07.1918

Сын: Лепилов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.10.1918

Сын: Лепилов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

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