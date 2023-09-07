(Суслова) Виктория Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суслова) Виктория Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1973

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1973

Отец: Суслов Геннадий Яковлевич

Мать: не указана

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