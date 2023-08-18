Бондарева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Трофим

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бондарев Данила

Отец ребёнка: Бондарев Трофим

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бондарев Игнатий

Отец ребёнка: Бондарев Трофим

Рождение ребёнка
1789

Сын: Бондарев Антон

Отец ребёнка: Бондарев Трофим

Смерть
Неизвестно

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