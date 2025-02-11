Степан Фёдоров
мужской, родился 1829, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1838, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМария Васильева1810 г.р.
ОтецФёдор Максимов1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Фёдор Максимов
Мать: Мария Васильева
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1838
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область