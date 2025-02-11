Степан Фёдоров 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1838, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Мария Васильева1810 г.р.
Отец
Фёдор Максимов1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Фёдор Максимов

Мать: Мария Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1838
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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