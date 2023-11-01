Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Пыжев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Пыжева) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Пыжев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Пыжева) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Пыжев Василий Иванович