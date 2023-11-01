Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Пыжев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пыжев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Пыжева) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Пыжев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Пыжева) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Пыжев Василий Иванович

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