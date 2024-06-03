Ольга Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Праскевия Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно