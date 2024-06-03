Ольга Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

1835 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Праскевия Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно

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