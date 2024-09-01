Харитонов Петр Дмитриевич
Место рожденияс. Алексеевка, Заинский район, Татарстан, РФ
Дата рождения29.09.1929
Дата смерти01.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929
Бракосочетание
30.06.1954
Рождение ребёнка
09.08.1957
Сын: Харитонов Виктор Петрович
Мать ребёнка: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1965
Развод
27.08.1974
Брак расторгнут в Мещовском районе ЗАГС Калужской области
Смерть
01.01.1994
Троицкий, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)