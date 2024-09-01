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Харитонов Петр Дмитриевич

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Место рождения

с. Алексеевка, Заинский район, Татарстан, РФ

Дата рождения

29.09.1929

Дата смерти

01.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929

Отец: Харитонов Дмитрий Емельянович

Мать: Харитонова Екатерина Степановна

Бракосочетание
30.06.1954

Жена: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
09.08.1957

Сын: Харитонов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1965

Дочь: Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна

Развод
27.08.1974

Жена: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна

Брак расторгнут в Мещовском районе ЗАГС Калужской области
Смерть
01.01.1994
Троицкий, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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