Суманеев Илларион Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти11.01.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суманеев Николай Илларионович
Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суманеев Петр Илларионович
Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суманеев Дмитрий Илларионович
Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Суманеев Павел Илларионович
Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Суманеев Алексей Илларионович
Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна
Смерть
11.01.1951