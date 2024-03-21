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Суманеев Илларион Васильевич

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Место рождения

Малое Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

11.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суманеев Николай Илларионович

Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суманеев Петр Илларионович

Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна

Малое Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Суманеев Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Суманеев Павел Илларионович

Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Суманеев Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Суманеева (Целищева) Мария Николаевна

Малое Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.01.1951

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