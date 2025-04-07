Трясцына Александра Петровна 14.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Трясцына Александра Петровна

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась 14.08.1930, Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

умерла 13.04.2021, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Отец
Трясцын Петр Иванович15.01.1905 г.р.
Мать
Трясцына (Лубова) Анна Васильевна28.03.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1930

Отец: Трясцын Петр Иванович

Мать: Трясцына (Лубова) Анна Васильевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Смерть
13.04.2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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