Трясцына Александра Петровна
женский, родилась 14.08.1930, Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
умерла 13.04.2021, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ОтецТрясцын Петр Иванович15.01.1905 г.р.
МатьТрясцына (Лубова) Анна Васильевна28.03.1900 г.р.
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Рождение
14.08.1930
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
13.04.2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область