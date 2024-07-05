Савенкова Ирина Федоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенкова Ирина Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенков Петр Афонасьев

Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Савенков Павел Петров

Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев

Рождение ребёнка
10.10.1905

Сын: Савенков Николай Петров

Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев

Рождение ребёнка
?.06.1909

Дочь: Савенкова Мария Петров

Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев

Рождение ребёнка
19.05.1913

Дочь: Савенкова Клавдия Петров

Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1916

Сын: Савенков Георгий Петров

Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев

Смерть
Неизвестно

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