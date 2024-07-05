Савенкова Ирина Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1901
Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев
Рождение ребёнка
10.10.1905
Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев
Рождение ребёнка
?.06.1909
Дочь: Савенкова Мария Петров
Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев
Рождение ребёнка
19.05.1913
Дочь: Савенкова Клавдия Петров
Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1916
Отец ребёнка: Савенков Петр Афонасьев
Смерть
Неизвестно