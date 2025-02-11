Зинина (Полосухина Полосухин) Зиновия Николаевна
женский, родилась Около 1877, Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла Около 1953
Дети
Родина (Зинина) Валентина Ивановна1907 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Родина (Зинина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Зинин Иван Трофимович
Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Около 1953