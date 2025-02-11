Зинина (Полосухина Полосухин) Зиновия Николаевна Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Зинина (Полосухина Полосухин) Зиновия Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1877, Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла Около 1953

Дети
Родина (Зинина) Валентина Ивановна1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Родина (Зинина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Зинин Иван Трофимович

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Смерть
Около 1953

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