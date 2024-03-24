Васса Михайлова
Место рождения
Дата рождения08.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1858
Отец: Михаил Прокопиев
Мать: Дарья Федорова
Бракосочетание
23.10.1874
Муж: Григорий Иовлев
Рождение ребёнка
23.09.1879
Сын: Колбасин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иовлев
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Клюкина Евфимия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иовлев
Рождение ребёнка
22.10.1892
Сын: Колбасин Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иовлев
Восприемники того же села крестьянин собственник Василий Андреевич Масин и Павлова жена Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иовлев
Смерть
Неизвестно