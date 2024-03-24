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Васса Михайлова

Место рождения

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1858

Отец: Михаил Прокопиев

Мать: Дарья Федорова

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
23.10.1874

Муж: Григорий Иовлев

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.09.1879

Сын: Колбасин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иовлев

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Клюкина Евфимия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иовлев

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.10.1892

Сын: Колбасин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иовлев

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьянин собственник Василий Андреевич Масин и Павлова жена Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иовлев

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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