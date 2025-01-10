Кулебякин Степан
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Черепанина Елизавета1893 г.р.
(Кулебякина) АнастасияНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулебякина) Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулебякина) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Черепанина Елизавета
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно