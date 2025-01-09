Савин Степан Алексеевич Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Савин Степан Алексеевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1883, Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния

умер 02.01.1952, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Отец
Савин Алексей ПетровичОколо 1853 г.р.
Мать
Савина Пелагея ГавриловнаОколо 1857 г.р.
Супруги
Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна01.01.1880 г.р.
Дети
Сохарева (Савина) Дарья СтепановнаОколо 1903 г.р.
Ермолаева (Савина) Матрёна Степановна13.12.1907 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Савин Алексей Петрович

Мать: Савина Пелагея Гавриловна

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния

В переписи 1917 года указано «29 лет».

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна

Военная служба
Неизвестно

Род войск: 4-й гренадерский Несвижский полк | Воинское звание: Ефрейтор | 14.08.1914 - зачислен в список выбывших, ранен. | 04.07.1915 - зачислен в список выбывших.

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Восприемник
13.11.1902 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Иван Кузьмич Савин

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Сохарева (Савина) Дарья Степановна

Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «14 лет».

Рождение ребёнка
13.12.1907

Дочь: Ермолаева (Савина) Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Третьякова (Савина) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 7 лет.

Рождение ребёнка
1918

Сын: Савин Георгий Степанович

Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Отсутствует в переписи 1917 года.

Рождение ребёнка
20.03.1922

Дочь: Крехтунова (Савина) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
02.01.1952
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Причина смерти: Преклонный возраст | Актовая запись №4 от 28.02.1952

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