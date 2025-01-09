Савин Степан Алексеевич
мужской, родился Около 1883, Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
умер 02.01.1952, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
ОтецСавин Алексей ПетровичОколо 1853 г.р.
МатьСавина Пелагея ГавриловнаОколо 1857 г.р.
Супруги
Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна01.01.1880 г.р.
Дети
Сохарева (Савина) Дарья СтепановнаОколо 1903 г.р.
Ермолаева (Савина) Матрёна Степановна13.12.1907 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Савин Алексей Петрович
Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
13.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Сохарева (Савина) Дарья Степановна
Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна
Рождение ребёнка
13.12.1907
Дочь: Ермолаева (Савина) Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Третьякова (Савина) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
20.03.1922
Дочь: Крехтунова (Савина) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Савина Прокаева (Прокаева/Прояева?) Агрипина Фатеевна
Смерть
02.01.1952
В переписи 1917 года указано «29 лет».