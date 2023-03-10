Полисмаков (Неизвестно) Альбина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полисмаков (Неизвестно) Альбина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
г.Белая Калитва
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
г.Белая Калитва

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