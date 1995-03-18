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Дорохова Марилова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

18.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дорохов Яков Елисеевич

Мать: Дорохова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марилов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Марилов Алексей Радионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марилов Алексей Радионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марилова Рогозина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Сын: Марилов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.08.1934

Дочь: Марилова Гарпинич Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Марилова девичья
Смерть
18.03.1995
село Горное Казахстан

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