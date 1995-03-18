Дорохова Марилова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти18.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марилов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Марилов Алексей Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марилова Рогозина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.08.1934
Дочь: Марилова Гарпинич Мария Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Марилова девичья
Смерть
18.03.1995
село Горное Казахстан