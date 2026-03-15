Филатов Федор Филатович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Филатов Федор Филатович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1822

умер Неизвестно

Мать
Марфа Федоровна1785 г.р.
Отец
Филат ДиомидовичНеизвестно г.р.
Супруги
Филатова Прасковья Прокопьевна1823 г.р.
Дети
Филатов Павел Федорович1840 г.р.
(Филатова) Пелагея Федоровна1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Филат Диомидович

Мать: Марфа Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Филатов Павел Федорович

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Филатова) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Филатова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1851

Сын: Филатов Иван Федорович

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Филатов Марк? Федорович

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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