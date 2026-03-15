Филатов Федор Филатович
мужской, родился 1822
умер Неизвестно
МатьМарфа Федоровна1785 г.р.
ОтецФилат ДиомидовичНеизвестно г.р.
Супруги
Филатова Прасковья Прокопьевна1823 г.р.
Дети
Филатов Павел Федорович1840 г.р.
(Филатова) Пелагея Федоровна1846 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Филат Диомидович
Мать: Марфа Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Филатова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Филатова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно