Минниева (Шитова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минниева (Шитова) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1977

Отец: Шитов Александр Иванович

Мать: Шитова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
30.05.2002

Дочь: Минниева Ирина Павловна

Отец ребёнка: Минниев Павел Кальчукаевич

Рождение ребёнка
08.09.2004

Сын: Минниев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Минниев Павел Кальчукаевич

Рождение ребёнка
19.12.2007

Сын: Минниев Антон Павлович

Отец ребёнка: Минниев Павел Кальчукаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минниев Павел Кальчукаевич

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