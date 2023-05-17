Минниева (Шитова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1977
Рождение ребёнка
30.05.2002
Дочь: Минниева Ирина Павловна
Отец ребёнка: Минниев Павел Кальчукаевич
Рождение ребёнка
08.09.2004
Отец ребёнка: Минниев Павел Кальчукаевич
Рождение ребёнка
19.12.2007
Отец ребёнка: Минниев Павел Кальчукаевич
Бракосочетание
Неизвестно