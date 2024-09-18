Ненила Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Веденеев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Владимир Александров
Отец ребёнка: Александр Веденеев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Александр Веденеев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Егор Александров
Отец ребёнка: Александр Веденеев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Александрова
Отец ребёнка: Александр Веденеев
Смерть
До 1822