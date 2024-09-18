Ненила Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненила Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Веденеев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Владимир Александров

Отец ребёнка: Александр Веденеев

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Александр Веденеев

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Егор Александров

Отец ребёнка: Александр Веденеев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Александрова

Отец ребёнка: Александр Веденеев

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1822
Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

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