Камаев Хасян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камаев Жалялетдин
Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Смерть
Неизвестно