Камаев Хасян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Хасян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камаев Жалялетдин

Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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