Клещ (Майборода) Иустиния Иоакимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1885
Дочь: Майборода Евфимия
Бракосочетание
07.10.1890
Муж: Клещ Илия Марков
Бакаевка, Чернігівська область
жених - старший унтер-офицер 24 Симбирского полка, невеста - крестьянка собственница
Рождение ребёнка
28.04.1892
Дочь: Клещ Пелагия Илиина
Отец ребёнка: Клещ Илия Марков
Смерть
Неизвестно