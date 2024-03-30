Клещ (Майборода) Иустиния Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещ (Майборода) Иустиния Иоакимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1885

Дочь: Майборода Евфимия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
07.10.1890

Муж: Клещ Илия Марков

Бакаевка, Чернігівська область
жених - старший унтер-офицер 24 Симбирского полка, невеста - крестьянка собственница
Рождение ребёнка
28.04.1892

Дочь: Клещ Пелагия Илиина

Отец ребёнка: Клещ Илия Марков

Смерть
Неизвестно
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