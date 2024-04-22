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Будим Автоном Наумович

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Будим Наум

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Будим Григорий Автономович

Мать ребёнка: Будим Ефросинья

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина Автономовна

Мать ребёнка: Будим Ефросинья

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Будим Демид (Демьян) Автономович

Мать ребёнка: Будим Ефросинья

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Будим Никифор Автономович

Мать ребёнка: Будим Ефросинья

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будим Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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