Будим Автоном Наумович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Будим Наум
Рождение ребёнка
1884
Сын: Будим Григорий Автономович
Мать ребёнка: Будим Ефросинья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина Автономовна
Мать ребёнка: Будим Ефросинья
Рождение ребёнка
1888
Сын: Будим Демид (Демьян) Автономович
Мать ребёнка: Будим Ефросинья
Рождение ребёнка
1891
Сын: Будим Никифор Автономович
Мать ребёнка: Будим Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будим Ефросинья
Смерть
Неизвестно