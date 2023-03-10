Архипов Тимофей Константинович
Место рождения
Дата рождения10.06.1910
Дата смерти15.03.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910
Отец: Архипов Константин Неизвестно
Мать: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
27.04.1941
Дочь: (Архипов) Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Архипов (Макаров) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
05.05.1950
Сын: Архипов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Архипов (Макаров) Антонина Михайловна
Смерть
15.03.1987
Отсутствует в базе "Фамилио"