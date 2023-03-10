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Архипов Тимофей Константинович

Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.06.1910

Дата смерти

15.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910

Отец: Архипов Константин Неизвестно

Мать: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипов (Макаров) Антонина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
27.04.1941

Дочь: (Архипов) Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Архипов (Макаров) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
05.05.1950

Сын: Архипов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Архипов (Макаров) Антонина Михайловна

Смерть
15.03.1987
Отсутствует в базе "Фамилио"

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