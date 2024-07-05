Zak Sholem Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Zak Sholem

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Место рождения

Biržai, Panevezio, Lithuania

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1725

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Дети

Около 1671 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Yisroel The Martyr Of Ruzhany The Martyr Of Ruzhany

Мать: Mrs. Israel

Biržai, Panevezio, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Mirls) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Mirls) ?

Заблудов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zak Chaim

Мать ребёнка: (Mirls) ?

Работа или профессия
Неизвестно
Chief Rabbi of Berz
Рождение ребёнка
Около 1671

Дочь: Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom

Мать ребёнка: (Mirls) ?

Lithuania
Смерть
Около 1725

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