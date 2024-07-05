Zak Sholem
Место рожденияBiržai, Panevezio, Lithuania
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1725
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Biržai, Panevezio, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Mirls) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Mirls) ?
Заблудов
Работа или профессия
Неизвестно
Chief Rabbi of Berz
Рождение ребёнка
Около 1671
Дочь: Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom
Мать ребёнка: (Mirls) ?
Lithuania
Смерть
Около 1725