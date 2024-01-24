Осипов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Владимир Петрович

Осипов Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1964

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1964

Отец: Осипов Петр Игнатич

Мать: Осипова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
02.10.1989

Сын: Осипов Виталий Владимирлвич

Мать ребёнка: Осипова Елена Сергеевна

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