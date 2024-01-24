Осипов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1964
Отец: Осипов Петр Игнатич
Мать: Осипова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
02.10.1989
Сын: Осипов Виталий Владимирлвич
Мать ребёнка: Осипова Елена Сергеевна