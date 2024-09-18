Матвеенко Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеенко Семен
Мать: Луцейка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садоводова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садоводов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Садоводова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Садоводов Владимир (Адам) Яковлевич
Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович