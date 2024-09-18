Матвеенко Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеенко Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеенко Семен

Мать: Луцейка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садоводова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садоводов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садоводов Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Садоводова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Садоводов Владимир (Адам) Яковлевич

Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садоводов Яков Владимирович

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