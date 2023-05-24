Тюрина Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Тюрин Федор Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Тюрин Федор Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Федор Абрамович

Смерть
Неизвестно

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