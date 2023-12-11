Проценок (Ляховец) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроценок (Ляховец) Евдокия Васильева

Проценок (Ляховец) Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Проценок Зиновия Игнатьева

Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов

Бракосочетание
09.11.1788 ст.

Муж: Проценок Игнат Романов

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1789 ст.

Дочь: Проценок Зиновия Игнатьева

Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Проценок Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов

Рождение ребёнка
28.12.1791 ст.

Сын: Проценок Стефан Игнатьев

Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Проценок Мария Игнатьева

Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Проценок Татьяна Игнатьева

Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close