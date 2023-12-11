Проценок (Ляховец) Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Проценок Зиновия Игнатьева
Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов
Бракосочетание
09.11.1788 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1789 ст.
Дочь: Проценок Зиновия Игнатьева
Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Проценок Василий Игнатьев
Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов
Рождение ребёнка
28.12.1791 ст.
Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Проценок Мария Игнатьева
Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Проценок Татьяна Игнатьева
Отец ребёнка: Проценок Игнат Романов
Смерть
Неизвестно