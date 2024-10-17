Круглов Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круглова Екатерина
Крещение
22.03.1911
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Щекотовой крестьянин Гавриил Алексеев деревни Чертановой девица Пелагея Андреева
Смерть
Неизвестно
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область