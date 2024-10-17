Круглов Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглов Василий Георгиевич

Круглов Василий Георгиевич

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1911

Отец: Круглов Егор Стефанович

Мать: Круглова Александра Гавриловна

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Екатерина

Крещение
22.03.1911
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Щекотовой крестьянин Гавриил Алексеев деревни Чертановой девица Пелагея Андреева
Смерть
Неизвестно
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.