Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Петр Никитич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Стефан Петрович
Отец ребёнка: Петр Никитич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Петр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Никитич
Смерть
Неизвестно