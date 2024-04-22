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Дарья Яковлевна

Место рождения

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Петр Никитич

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Стефан Петрович

Отец ребёнка: Петр Никитич

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Петр Никитич

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Никитич

Смерть
Неизвестно
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