Чуксанова Александра Власовна (власьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуксанова Александра Власовна (власьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Чуксанов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
21.09.1861

Сын: Чуксанов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Владимирович

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