Новикова Наталья Сергеевна
женский, родилась 1853 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Новиков Андрей Семёнович1857 ст. г.р.
Дети
Новиков Василий Андреевич25.12.1873 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1873 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1873 ст.
Сын: Новиков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Новиков Андрей Семёнович
Звенигород, Звенигород, Московская область
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/b4459ec9-b465-43ae-ad74-db2a09aede51/332