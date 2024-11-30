Новикова Наталья Сергеевна 1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Новикова Наталья Сергеевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1853 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Новиков Андрей Семёнович1857 ст. г.р.
Дети
Новиков Василий Андреевич25.12.1873 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/b4459ec9-b465-43ae-ad74-db2a09aede51/332

Бракосочетание
09.02.1873 ст.

Муж: Новиков Андрей Семёнович

Звенигород, Звенигород, Московская область

Поручители по жениху: Звенигородский купец Семён Фёдоров Новиков и купеческий сын Иван Семёнов Новиков, по невесте: Воскресенский мещанин Василий Павлов Колесников и слободки Макруши крестьянин Иван Сергеев Ранеев https://yandex.ru/archive/catalog/b4459ec9-b465-43ae-ad74-db2a09aede51/332

Рождение ребёнка
25.12.1873 ст.

Сын: Новиков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Семёнович

Звенигород, Звенигород, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/b4459ec9-b465-43ae-ad74-db2a09aede51/330

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.