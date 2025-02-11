Зайцев Ананий Варфоломеев 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцев Ананий Варфоломеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1833, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья Иванова1805 г.р.
Отец
ВарфоломейДо 1810 г.р.
Супруги
Зайцева Ненила Никитина1833 г.р.
Дети
(Зайцева) Степанида Ананьева1855 г.р.
Зайцев Яков Ананьев20.10.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Варфоломей

Мать: Авдотья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ненила Никитина

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Зайцева) Степанида Ананьева

Мать ребёнка: Зайцева Ненила Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

65

Рождение ребёнка
20.10.1867

Сын: Зайцев Яков Ананьев

Мать ребёнка: Зайцева Ненила Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.04.1877

Сын: Зайцев Фёдор Ананьев

Мать ребёнка: Зайцева Ненила Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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