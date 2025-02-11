Зайцев Ананий Варфоломеев
мужской, родился 1833, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья Иванова1805 г.р.
ОтецВарфоломейДо 1810 г.р.
Супруги
Зайцева Ненила Никитина1833 г.р.
Дети
(Зайцева) Степанида Ананьева1855 г.р.
Зайцев Яков Ананьев20.10.1867 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Варфоломей
Мать: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Ненила Никитина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Зайцева) Степанида Ананьева
Мать ребёнка: Зайцева Ненила Никитина
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
20.10.1867
Сын: Зайцев Яков Ананьев
Мать ребёнка: Зайцева Ненила Никитина
Рождение ребёнка
12.04.1877
Сын: Зайцев Фёдор Ананьев
Мать ребёнка: Зайцева Ненила Никитина
Смерть
Неизвестно