Блинов Алексей Иванович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блинов Алексей Иванович

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Место рождения

Середники, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

16.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Блинов - Попов Иван

Мать: не указана

Середники, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова (Савельева) Манифья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова (Савельева) Манифья Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1935

Сын: Блинов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова (Савельева) Манифья Ивановна

Середники, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
16.03.1943

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