Блинов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти16.03.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Блинов - Попов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова (Савельева) Манифья Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1935
Мать ребёнка: Блинова (Савельева) Манифья Ивановна
Смерть
16.03.1943