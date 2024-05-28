Болтовский Ананий Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Болтовский Григорий Ананьевич
Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Буданцева (Болтовская) Аксинья Ананьевна
Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Болтовский Павел Ананьевич
Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Балмазова (Болтовская) Анна Ананьевна
Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Болтовский Петр Ананьевич
Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна
Смерть
Неизвестно