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Болтовский Ананий Терентьевич

Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Болтовский Григорий Ананьевич

Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Буданцева (Болтовская) Аксинья Ананьевна

Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Болтовский Павел Ананьевич

Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Балмазова (Болтовская) Анна Ананьевна

Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Болтовский Петр Ананьевич

Мать ребёнка: Болтовская (Еремеева) Феоктиста Петровна

Смерть
Неизвестно

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