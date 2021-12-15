Гусева Феодосия Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Феодосия Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Федор Павлович

Отец ребёнка: Гусев Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Павел Федорович

Место жительства
1875
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.12.1875 ст.

Дочь: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Отец ребёнка: Гусев Павел Федорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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