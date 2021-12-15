Гусева Феодосия Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Федор Павлович
Отец ребёнка: Гусев Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1875
Рождение ребёнка
07.12.1875 ст.
Дочь: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна
Отец ребёнка: Гусев Павел Федорович
Смерть
Неизвестно